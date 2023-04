Louveigné, le village de la poterie et de la céramique

Le village accueillera une quarantaine d’artisans, venant de Belgique, de France et de Hollande. Ils travaillent la terre, avec un savoir-faire haut en couleur, au travers de la poterie et la céramique. Leurs créations, qu’ils déclinent sous une véritable passion, sont exclusives et authentiques, créées à la main en quantité très limitée.

Le récup’art, ou upcycling, vise la transformation du vieux en un objet de valeur supérieure. Conscients de l’impact de l’homme que son environnement et de l’épuisement des ressources naturelles, des artistes créent des œuvres nouvelles à partir d’objets qui auraient pu être mis en déchetterie. Cette démarche est à coup sûr un objectif de l’avenir.