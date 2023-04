Bruxelles: la place de la Liberté va être réaménagée

En 1978, la Ville de Bruxelles a décidé de planter des arbres sur la place. Cependant, aucune disposition n’a été prise pour assurer la croissance continue de ces arbres. Aujourd’hui, le revêtement de la place est en très mauvais état, en partie à cause des racines des arbres qui poussent les pavés et les talus. L’accessibilité de la place est donc très médiocre.

La place de la Liberté est une place historique et constitue le centre du quartier Notre-Dame-Aux-Neiges, une urbanisation datant de 1875. La place est protégée, tout comme les façades éclectiques qui l'entourent. Les quatre rues qui partent de la place portent le nom des libertés fondamentales inscrites dans la Constitution.

La Ville de Bruxelles a introduit une demande de permis pour le réaménagement de la place de la Liberté. Avec ce projet, la Ville souhaite restaurer le patrimoine de la place et prendre les mesures nécessaires pour préserver les arbres de la place. L'enquête publique se déroulera du 26 avril au 25 mai.

Concrètement, pour préserver les arbres, il a été décidé de rehausser la zone autour d'eux et de les poser dans de la dolomie. Les éléments patrimoniaux de la place feront également l'objet d'une attention particulière. L'espace vert autour de la statue de Charles Rogier sera restauré et replanté. Les grilles ornementales d'origine autour de la pelouse se trouvent actuellement dans le dépôt de la ville. Elles sont trop endommagées pour être remises en place, mais elles seront reproduites à l'identique et replacée autour de la pelouse.