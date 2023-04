Dix de der pour commémorer le 8 mai 1945

Dix de der est l’œuvre de Didier Comès, originaire de Sourbrodt, qui retrace l’offensive allemande dans les Ardennes belges. Didier Comès est né en 1942 et décédé en 2013. Il fut scénariste et dessinateur de BD après un métier de dessinateur industriel. Cette BD magistrale a marqué l’histoire du 9e art par son approche subtile de l’humour parfois noir et ses réflexions sur la fatuité des conflits guerriers. C’est l’histoire d’un Bleu qui appréhende les premiers moments de sa guerre. Il est positionné, par son lieutenant, dans un trou, au pied d’une croix. C’est à cet endroit qu’il va faire la connaissance de deux hommes et d’une femme qui, en fait, sont des fantômes, morts en 1914. Ils attendent un quatrième pour jouer à la belote.

Les bibliothèques publiques d’Aywaille sont heureuses de présenter cette œuvre au Centre Récréatif de Remouchamps le lundi 8 mai à 20h00’.