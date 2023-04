Deux nouvelles balades pour les amoureux de la nature

La chauve-souris est un animal fascinant, le seul mammifère doué du vol actif, qui localise ses proies et son environnement à l’aide d’ultrasons émis au départ de leur larynx, des sons très aigus, loin de ceux produits par la voix humaine. Lors de la balade qui aura lieu le vendredi 12 mai à 21 heures, il sera permis, non seulement d’observer les chauves-souris qui développent des prouesses acrobatiques sur leurs lieux de chasse, mais aussi d’écouter les ultrasons émis à l’aide de détecteurs. La chasse est nocturne ; raison pour laquelle la balade débute tard.

La seconde balade débutera le dimanche 14 mai, à 10 heures, au même endroit. Elle a pour thème Nature et sculptures. Le but est de rechercher les acteurs qui ont façonné le paysage, c’est-à-dire les éléments naturels géologiques, les plantes, les animaux ou encore les hommes qui ont sculpté les matériaux de la région pour en faire un endroit unique. Ce sont des œuvres d’art, à apprécier à leur juste valeur, qui pourront être découvertes et observées pour mesurer leur petite ou grande contribution à la nature qui les entoure.