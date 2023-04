L’EIC devient EAFC Andenne

Cette convention s’inscrit dans la volonté de la Ville, pouvoir organisateur d’origine, d’assurer à son école de promotion sociale un avenir pérenne au sein d’un pouvoir organisateur de plus grande ampleur. Cette convention répond aussi à la volonté de WBE de compléter son offre pédagogique à Andenne. Notons que ce transfert sera sans impact majeur pour l’école de promotion sociale et sa rentrée scolaire.

C’est en présence de Claude Eerdekens, bourgmestre, de Benjamin Costantini, échevin de l’Enseignement, de Virginie Henriet, directrice de l’EIC et de Julien Nicaise, administrateur général de Wallonie Bruxelles Enseignement, que la convention qui acte la reprise de l’Ecole Industrielle et Commerciale, EIC, par Wallonie-Bruxelles Enseignement, a été signée ce mercredi 19 avril.

Depuis 1900

L’EIC a été fondée en août 1900. L’établissement était destiné, au départ, à la formation en mécanique et industrie afin de répondre aux besoins de formation pour le travail en usine. Les formations ont, bien sûr, évolué, mais l’objectif est resté le même. L’EIC, prochainement EAFC Andenne, a le souci d’être, d’une part, proche du marché de l’emploi et du tissu économique et, d’autre part, d’accompagner chaque étudiant dans son parcours afin que celui-ci se dote de nouvelles compétences et trouve sa place dans le monde du travail.