«C’était pesant», «On a vraiment fait attention»: Alexandre et Jessica reviennent sur la diffusion des épisodes de «Mariés au premier regard»

Ce dimanche 30 avril, RTL tvi diffusera le dernier épisode de « Mariés au premier regard ». Nous saurons enfin quel est le bilan définitif de cette saison. Ce que l’on sait en revanche déjà, c’est que Jessica et Alexandre filent le parfait amour. Tous les deux ont accepté de répondre aux questions de Ciné-Télé-Revue.

Les amoureux sont notamment revenus sur la diffusion des épisodes, et sur le fait qu’ils devaient se cacher, pour garder le secret quant à leur histoire. « On a vraiment fait attention. On ne sortait pas ensemble, on ne portait pas nos alliances, on ne publiait pas des stories en mode couple sur les réseaux sociaux. Franchement, on a hâte que la diffusion se termine afin de nous montrer en public en tant que couple », nous explique Alexandre.