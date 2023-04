Passage de la Flèche Wallonne

Une aubaine pour Philippe Lambotte, passionné de cyclisme et responsable des signaleurs oheytois, qui a invité le directeur de course, François Lemarchand, lui-même ancien coureur cycliste avec 10 Tours de France à son actif, à prendre un café et une pâtisserie lors de son passage.

Philippe Lambotte est une figure bien connue à Ohey. Ancien instituteur et chef d’école, Philippe a passé une bonne partie de sa carrière à l’ADEPS où il n’a cessé de promouvoir le sport à l’école, devenant même « Monsieur ADEPS, pendant 6 ans, à la radio.