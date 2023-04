Xavier, chef à Jurbise, lance un escape game… gourmand: «Résolvez des énigmes pour pouvoir déguster un menu 3 services»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Envie de déguster un repas gastronomique tout en vous amusant entre amis ou entre collègues ? C’est le nouveau concept que propose le Jurbisien Xavier Jockmans, chef privé et fondateur d’Adopt your chef. Il a mis au point un escape game culinaire : un escape game pendant un repas gastronomique. L’objectif : résoudre des énigmes avant chaque plat (l’entrée, le plat consistant et le dessert) pour pouvoir les déguster.