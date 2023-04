Le courage de Billy alors qu’il est victime d’un vol à l’étalage: «C’était effrayant» (vidéo)

Le samedi 8 avril, vers 20H30, un homme rentre dans un magasin à Peterborough, au nord de Londres. Il tente alors de dérober un pack de bière. Après deux week-end où les commerçants du secteur ont dû faire face à une vague de cambriolage, Billy Maher, 62 ans, le propriétaire de la boutique, a décidé de réagir. « L’adrénaline monte et vous pensez à la sécurité de votre personnel », a-t-il déclaré.

Les membres du personnel reçoivent des coups de la part du voleur. C’est alors que Billy intervient : il fonce vers le bandit et lui donne deux coups qui vont le mettre en fuite. Le voleur et son complice brisent la porte vitrée et partent, recouvrant un employé qui était au sol.