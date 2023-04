Trafics ferroviaire et routier perturbés les 28, 29 et 30 avril à Walcourt en raison de travaux aux passages à niveau

Infrabel a prévu un chantier d’entretien de deux passages à niveau ces 29 et 30 avril sur le village de Walcourt. Concrètement, le passage à niveau situé à la rue de la Station sera fermé, de même que celui de la rue de la Fenderie. Infrabel prévient que les riverains pourraient entendre des bruits et ressentir des vibrations. Un éclairage artificiel sera placé et il y aura des véhicules à proximité des deux infrastructures.

Le chantier de la rue de la Station devrait se tenir en journée de 6h à 15h le samedi et pour celui de la Fenderie, ce sera de 6h samedi à 14h dimanche.