Les pompiers de Mons ouvrent leur caserne au public en mai prochain!

L’ASBL des Pompiers de Mons organise, après 10 ans d’absence, les portes ouvertes de la caserne de la rue des Sandrinettes à Cuesmes. Ce week-end de découverte se déroulera les samedi 6 et dimanche 7 mai prochains. L’accueil du public pendant ces journées commence à 9h et se clôture aux alentours de 20h.

« Pendant le week-end, nous avons prévu une multitude d’activités. Il y aura de nombreux stands où seront notamment présentés nos moyens comme les camions et le matériel d’intervention », détaille la zone de secours. Un stand présentera aussi les unités spécialisées de la zone de secours Hainaut Centre : la Cellule Mobile d’Intervention Chimique (CMIC), le Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP), les plongeurs, l’équipe pour l’extraction de victimes en cas d’attentat, les télé-pilotes et leurs drones et enfin le poste de commandement opérationnel de coordination des services de secours en cas d’événement majeur.