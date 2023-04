Guerre en Ukraine: la Russie accuse Kiev de «saper les initiatives de paix» après l’appel entre Xi Jinping et Volodymyr Zelensky

La Russie a accusé mercredi l’Ukraine de «saper les initiatives de paix» en refusant le dialogue avec Moscou, après le premier entretien téléphonique depuis le début du conflit entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue chinois Xi Jinping, allié du Kremlin.

de videos

«Les autorités ukrainiennes et leurs soutiens occidentaux ont déjà démontré leur capacité à saper les initiatives de paix», a fustigé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Moscou a aussi dit «prendre acte» de la volonté de la Chine de «s’efforcer de mettre en place un processus de négociation» entre la Russie et l’Ukraine, mais a reproché à Kiev de «rejeter toute initiative sensée visant à un règlement politique et diplomatique de la crise».