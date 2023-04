Le 15/18 de Radio Contact a organisé un cache-cache géant à Disneyland Paris

La plus grande partie de cache-cache à Disneyland Paris jamais réalisée commence ce mercredi sur RTL Play ! L’équipe du 15-18 de Radio Contact a invité plus de 50 auditeurs pour une partie de cache-cache géant.

David Antoine : L’idée est très simple. Quand on était plus jeunes, on aimait les parties de cache-cache. On s’est dit qu’on allait jouer à ce jeu, mais comme on aime bien voir les choses en grand, on a décidé de le faire dans le parc d’attractions de notre enfance. Nous sommes donc allés faire la plus grande partie de cache-cache jamais réalisée à Disneyland Paris.

Comment s’est déroulé le tournage ?

David : Le tournage était assez atypique. L’équipe du digital de RTL a pris énormément de caméras gopro. Il y en avait une trentaine au total et elles étaient dissimulées un peu partout dans le parc et sur les personnes qui nous cherchaient et les animateurs cachés à savoir Lucile, Thibaut, Maxime et moi. Le dispositif était énorme pour un show qui n’a jamais été réalisé. Le but était de nous retrouver dans le parc. On imagine le nombre de cachettes possibles, c’était dingue.

Lucile Rochelet : On a eu beaucoup de chance parce qu’il a fait un temps magnifique. On avait une équipe en or. On s’est beaucoup amusés entre nous et avec les auditeurs présents. Tout s’est extrêmement bien déroulé. Je pense que c’est l’un des rares jeux où même si l’on perd, on finit gagnant.

Petite, vous aimiez joue à cache-cache ?

Lucile : Oui, comme tout le monde, mais j’aime aussi le côté énigmes. Je suis d’ailleurs vraiment fan des escapes room. D’ailleurs, mon mari est propriétaire d’une escape room à Bruxelles.

Le 15/18 dans un programme sur RTL Play, c’est nouveau ça ?

David : Oui. La volonté du groupe RTL dans lequel Radio Contact a une place très importante est de pouvoir unir les forces pour promouvoir certains programmes, mettre en avant les marques et les personnalités. Inversement, les personnalités mettent en avant des services proposés par RTL. Je trouve que ce côté 360 degrés se retrouve bien là et a toute son importance. On est numéro 1 en radio et sur le digital. Sur RTL Play, c’est l’occasion de s’y retrouver avec un programme unique et qui fera parler, c’est certain.

Comment se déroule la chasse aux Boules de cristal en radio ?

David : Une fois de plus, c’est un gros succès. C’est la 6ᵉ ou 7ᵉ édition. Les gens sont toujours aussi dingues. Des milliers de personnes qui cherchent ces boules. On est rodés et on sait que ça fait plaisir aux auditeurs de Radio Contact, donc c’est génial.