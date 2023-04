Les images de Remco Evenepoel qui donnent le sourire: revivez le discours du Belge et la joie de son équipe après sa victoire à Liège-Bastogne-Liège! (vidéo)

Remco Evenepoel a bien fêté sa victoire à Liège-Bastogne-Liège ! Le Belge, qui a remporté la Doyenne pour la deuxième fois de suite dimanche dernier, s’est octroyé un petit plaisir en mangeant des frites après la course, comme il l’avait annoncé après sa victoire. Et il a profité de ce moment pour prendre la parole et remercier son équipe, comme on peut le voir dans une vidéo publiée par son équipe, Soudal Quick-Step, sur Youtube.

« Je veux remercier ces deux garçons en particulier », a notamment déclaré Remco en hommage à ses coéquipiers Julian Alaphilippe et Ilan Van Wilder, qui avaient tous les deux chuté l’année dernière. « Je leur tire mon chapeau, cela ne devait pas être facile pour eux de courir ici. Je sais ce que c’est de revenir sur une course après une très lourde chute ».