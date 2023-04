«Ce n’est même pas vrai», «Tu pousses ma chérie»: Ahmed Sylla répond à Blanche Gardin qui dénonce les salaires des candidats de «LOL, qui rit, sort!» sur Prime Video

L’humoriste a participé au programme produit par Amazon, et il n’a pas apprécié les propos de Blanche Gardin…

Quelques jours plus tard, Amazon a répondu : « La déclaration de Mme Blanche Gardin publiée sur les réseaux sociaux contient des commentaires faux et inexacts », s’est défendu un porte-parole du géant de l’e-commerce, avant de vanter la contribution de l’entreprise au « dynamisme des territoires » de la France, en réponse à Blanche Gardin qui avançait que l’entreprise ne payait pas ses impôts dans l’Hexagone.

Ahmed Sylla, qui a participé à la saison 2 du programme animé par Philippe Lacheau, a tenu à réagir aux propos de Blanche Gardin : « Blanche, t'es gentille, t'as un peu poussé les curseurs ma chérie. (...) Ce n'est même pas vrai ! Je suis assez proche de la production et il n’y a pas eu de proposition financière de la part d’Amazon. Je connais les cachets des gens parce que les agents se parlent et ce n’est pas 200.000 euros. Ce n’est pas ça, le tarif », révèle l’humoriste sur NRJ.

Et de conclure : « Je n’ai pas trouvé ça cool de sa part, ça jette un peu l’opprobre sur ceux qui ont participé. Si le modèle te gêne, fais-le et donne tout à une association. Ou alors tu refuses et tu ne le dis pas. »