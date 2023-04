Procès pour le meurtre de Fabrice à Ixelles: «Ma cliente n’a pas voulu la mort de Fabrice Kayembe Makolo», réagit la défense

L’accusée s’est rendue coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en tentant de détourner le couteau, a livré comme analyse Me Nicolas Cohen, qui défend l’accusée avec Me Aurore Snyers, mercredi matin, devant la cour d’assises de Bruxelles. «Ma cliente n’a pas voulu la mort de Fabrice Kayembe Makolo», a-t-il plaidé. de videos La version qui a été donnée par l’accusée, soit que la lame s’est accidentellement enfoncée dans le cou de son compagnon lorsqu’elle a retenu la main de celui-ci, est plausible selon Me Cohen. Et il est juridiquement possible de qualifier cela en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a-t-il assuré. Selon le pénaliste, le geste de sa cliente, qui dit avoir pris la main de son compagnon lorsque celui-ci a positionné le couteau contre son cou, résulte de leur dispute.

«Elle participe à une action dynamique», a-t-il dit. Et ce geste de détourner la course d’un objet peut être qualifié en droit de coups et blessures volontaires, qui, en l’occurrence, ont causé la mort sans intention de la donner. La défense demande donc au jury de requalifier la prévention de meurtre en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Version du médecin légiste Quant à la trajectoire de la lame, le médecin légiste avait déclaré qu’elle ne coïncidait pas avec la version donnée par l’accusée. Me Cohen a nuancé: «le légiste ne dit pas que c’est impossible. Il dit que ça ne correspond pas à ce qu’il observe lors de la reconstitution, où c’est un policier qui joue le rôle de la victime et où madame Mbote reproduit les gestes qu’elle a posés. Plusieurs éléments, comme le fait que la victime était peut-être penchée ou voûtée, ont pu faire varier la trajectoire, et on n’a pas tenu compte de ces éléments lors de la reconstitution». De plus, pour Me Cohen, le fait que la victime ne présentait aucune lésion de défense contredit la thèse de l’accusation, selon laquelle Luciana Mbote a attaqué son compagnon avec un couteau.