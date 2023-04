Deux diplômés de l’UMONS se distinguent par leurs travaux auprès de la Fondation pour les Générations Futures

La date du 25 avril 2023 restera très certainement dans les esprits de deux diplômés de l’UMONS, et pour longtemps ! Grâce à leurs contributions dans le domaine du développement durable, Pietro Favaro et François Pirson ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie des HERA Awards organisée à l’ULiège. « Une grande fierté pour l’UMONS, qui voit une fois de plus plusieurs de ses étudiants se distinguer à travers leurs recherches », indique l’université dans un communiqué.

« Les HERA Awards for Future Generations sont organisés par la Fondation pour les Générations Futures. Ce sont des prix d’excellence qui récompensent chaque année des étudiants et étudiantes et de jeunes chercheurs et chercheuses pour un travail de fin d’études ou pour une thèse de doctorat qui adopte une approche systémique (à 360º) du développement durable ».