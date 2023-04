De nouvelles découvertes sur le chantier du square Roosevelt à Mons

Les travaux du square Roosevelt, le parc juste en face de la collégiale Sainte-Waudru, ont commencé il y a deux semaines. Et déjà, ce chantier offre une véritable fenêtre sur le passé montois. Ce mardi, on pouvait notamment voir apparaître les traces d’un mur arrondi ressemblant à une chapelle ou une tour.

Un archéologue et un technicien de fouilles arpentent d’ailleurs ce chantier et celui de la rue de la Houssière, à Mons. Leur but est d’assurer un suivi sans faire de fouilles : ils ne vont pas plus profond que le chantier du square, ici en l’occurrence pour la pose de canalisations d’égouts.