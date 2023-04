Marché artisanal et balade marquent le lancement de la saison touristique ce 1er mai au Musée de la Vie rurale de Huissignies

Malgré les travaux actuels, les salles d’exposition resteront accessibles, permettant ainsi au public de découvrir la vie paysanne d’antan à travers les récits et anecdotes des guides présents. Les visites guidées seront proposées sur demande le jour même. Quant aux enfants, ils auront la possibilité de s’amuser avec les jeux anciens mis à leur disposition à l’arrière du musée.

Dans l’enceinte du musée, une quinzaine d’artisans et producteurs prendront possession des allées de 10 à 18h. Sur place, bijoux artisanaux et accessoires, œuvres d’art réalisées à base d’objets de récupération, produits à base de lait d’ânesse, papeterie, fromages, saucissons raviront les visiteurs.

À 10h & à 14h, une balade de 7km à travers les sentiers du village viendra compléter la programmation. Organisée au départ du musée par Delphine Goossens, elle emmènera petits et grands à travers les piedsentes de Huissignies. Pendant 2h30, anecdotes et histoires sur le patrimoine seront au rendez-vous ! La participation est gratuite et le parcours accessible aux poussettes ainsi qu’au PMR. En cas de pluie, il est conseillé de prévoir les bottes. Les places étant limitées, les réservations seront obligatoires auprès de l’Office du Tourisme de Chièvres : 068 64 59 61 – contact@otchievres.be.