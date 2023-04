Un suspect interpellé grâce aux caméras de la police à Mons: il prévoyait de larguer des objets à la prison!

« Un inspecteur de police en partance a repéré un individu correspondant au suspect d'après les images des caméras de surveillance relevées dans la nuit », relate la police dans un communiqué. « Il a alerté notre opérateur caméra au dispatching zonal afin qu’une équipe interpelle le suspect et contrôle son identité ».

Pendant qu'une équipe d’intervention vérifie l’identité de l'individu, l’opérateur caméra décèle, sur image, un comportement tout aussi équivoque chez la femme du suspect. « Sur les recommandations avisées de l’opérateur, l'équipe la contrôle et découvre dans son sac à main des objets conditionnés pour un largage à la prison. Le couple est dès lors arrêté et des perquisitions sont menées par notre service d’enquête et recherche. Des indices liant les individus aux faits de vols de la nuit de dimanche sont trouvés ainsi que d'autres éléments pour des faits récents ». Ces suites d’enquêtes ont abouti à l’emprisonnement de l’homme en question au sein de la prison de Mons.