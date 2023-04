Un nouveau test sanguin pour détecter plus tôt l’inflammation du foie chez les obèses

Près de 60% de la population européenne adulte et près d’un enfant sur trois sont en surpoids ou obèses, selon des chiffres dévoilés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) l’an passé. L’obésité va de pair avec la stéatose hépatique non alcoolique, une maladie chronique qui peut mener à une inflammation du foie, voire à une cirrhose nécessitant alors une greffe. Actuellement, environ 25 à 30% de la population mondiale en souffre.

L’équipe de recherche a jeté les bases d’une nouvelle méthode grâce à laquelle l’affection peut être détectée à temps et surveillée via des tests sanguins. Elle a découvert des protéines spécifiques, qui signalent l’inflammation, et a ainsi pu dresser un bilan détaillé de l’évolution de la maladie. Cela a conduit à un tout nouveau modèle de diagnostic, capable de prédire les dommages au foie et le degré d’inflammation.