Afin de permettre au convoi exceptionnel de manœuvrer sans encombre et sans heurter vos véhicules, la portion de la rue Maurice-Wilmotte entre la rue Nicolas-Goblet et la place Louis de Geer sera interdite temporairement aux stationnements des deux côtés de la chaussée durant la nuit du jeudi 27 avril au vendredi 28 avril 2023 entre 20h et 6h.

de videos