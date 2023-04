Deux duos 100% carolos sont revenus des championnats de Belgique de Kata avec des médailles

« Bravo et merci à notre senseï Frans Soleil, 8e dan, de les avoir amenés vers ce

Le championnat de Belgique de Kata a permis au duo formé par Nicolas Lambert (Marcinelle) et Steve Bauduin (Erquelinnes) de repartir de Louvain-la-Neuve avec une médaille d’argent dans la catégorie Goshin Jutsu.

Mais le duo marcinello-erquelinnois n’a pas été le seul à se distinguer en terres louvanistes. Les jeunes Elyse Navez et Mylan Masy, issus des clubs de Charleroi (Montagnard) et Aiseau-Presles, ont quant à eux décroché la médaille d’or dans la catégorie Nage No Kata Jeunes (14-18 ans). Bravo à eux !