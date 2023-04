17 gares namuroises et 5 luxembourgeoises seront mieux desservies par les trains

En province de Luxembourg, le plan prévoit davantage de trains entre Marloie et Liège.

Tant pour le segment domicile-travail – qui a baissé de 10 % entre 2019 et 2022 – ou domicile-école que pour le segment de loisirs – qui a progressé de 30 % entre 2019 et 2022 – la SNCB mise sur des augmentations de fréquence pour une quinzaine de gares omnibus. Ces adaptations sont prévues entre Namur et Charleroi ainsi qu’entre Namur et Liège.