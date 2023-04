La SNCB élargit son offre de trains dans la province de Namur

L’entreprise ferroviaire publique veut stimuler l’augmentation du nombre de voyageurs en train : + 30 % d’ici 2032. Pour ce faire, elle prévoit des augmentations de fréquence en semaine et le week-end pour plusieurs gares omnibus : Jambes, Ronet, Flawinne, Floreffe, Franière, Moustier, Jemeppe-sur-Sambre, Auvelais et Tamines sur l’axe Namur–Charleroi ainsi que Marche-les-Dames, Namêche, Sclaigneaux, Château-de-Seilles et Andenne sur l’Axe Namur–Liège.

Dès décembre 2023 , la fréquence des trains S61 Wavre–Ottignies–Fleurus–Charleroi–Namur–Jambes sera doublée le week-end. Ils circuleront toutes les heures au lieu de toutes les deux heures. Avec cette augmentation de fréquences à Châtelet, Auvelais et Jemeppe-sur-Sambre, les trains IC ne desserviront plus ces gares le week-end : ce qui réduira le temps de parcours de Namur vers le Hainaut de 5 minutes.

Dès décembre 2025 , la fréquence des trains omnibus L01 (renommés S45) Namur–Andenne–Huy–Flémalle–Liège sera doublée en semaine et le week-end. Ils circuleront à raison d’un train par demi-heure en semaine contre un train par heure aujourd’hui, et un train par heure le week-end à la place d’un train toutes les deux heures. Les trains IC ne s’arrêteront donc plus à Statte. Les temps de parcours seront améliorés.

Aux heures de pointe

La SNCB renforce l’offre de trains aux heures de pointe. Deux trains P reliant Namur, Ottignies et Bruxelles qui ne circuluent plus depuis la crise sanitaire seront remis en service dans les prochaines années. Un train P circulant entre Charleroi-Central, Walcourt et Couvin pour lequel une alternative avec un trajet similaire dans un délai court existe, ne circulera plus à partir de décembre 2023 en raison de sa faible fréquentation.

« Les gains de matériel et de personnel permettront d’assurer des extensions plus pertinentes du plan de transport et de réintroduire les trains P où le nombre de voyageurs est en forte augmentation », assure la SNCB.

Dans les gares

D’ici 2032, la SNCB réalisera aussi plusieurs investissements dans les gares de notre province pour plus d’intermodalité et d’accessibilité. 20 gares sont concernées par des projets d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : rehaussement de quais, pose de lignes de guidages, installations d’ascenseurs, rampes, mains courantes. Il s’agit des gares de Beuzet, Chapois, Château-de-Seilles, Ciney, Dinant, Ernage, Floreffe, Haversin, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort-Jemelle, Leignon, Lonzée, Marche-les-Dames, Mariembourg, Namur, Philippeville, Rhisnes, Saint-Denis-Bovesse, Walcourt et Yvoir.