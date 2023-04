La ville de Verviers accueille une nouvelle édition du concours des lauréats

Léonind Anikin (22 ans) et Georgia Koumentakou (11 ans) participeront tous deux au récital. - A. K.

Depuis 2015, L’ASBL Prix Artistiques de la Ville de Verviers réorganise les concours « Vieuxtemps » et « Deru » en trois épreuves distinctes. Les trois concours s’adressent à différentes catégories de candidats : le concours « Vieuxtemps » est accessible aux violonistes âgés de 26 ans au maximum à la date de la première épreuve.

Le concours « Deru » est accessible aux violonistes ayant obtenu une distinction dans un établissement musical subsidié par les pouvoirs publics belges, âgés de 23 ans au maximum à la date de la première épreuve du concours. Et enfin le concours « Crickboom » est accessible aux apprenants jusqu’à 18 ans, inscrits dans un établissement musical subsidié par les pouvoirs publics belges.

Dernier né, le Concours Crickboom a été créé pour les jeunes violonistes inscrits dans les Académies de musique belges. Une première édition s’est tenue au Conservatoire de Verviers en octobre 2022 et elle a accueilli des candidats venus de toute la Belgique.

La volonté des membres de L’ASBL des Prix Artistiques de la Ville de Verviers est de valoriser davantage la participation de chaque candidat plutôt que le classement final comme le veut la tradition de nombreux concours. Chaque candidat a donc reçu un retour personnalisé dans de cadre de sa prestation afin de mettre en avant ses qualités et de lui donner quelques précieux conseils pour l’encourager à poursuivre son parcours académique

Les concours « Vieuxtemps » et « Deru » (créés respectivement en 1923 et en 1928) ont permis de mettre en lumière des violonistes tels Carlo Van Neste, Arthur Grumiaux, Marcel Debot… Ces concours sont réellement destinés à des violonistes déjà confirmés et à l’entame d’une carrière professionnelle.