La trentaine de pompiers Dinaphi qui réclamait des arriérés depuis 2015, toujours pas payés malgré la condamnation: «Ça fait trois ans et on ne voit rien venir»

En mars 2020, un jugement est tombé condamnant la zone Dinaphi à payer des arriérés à 32 pompiers de Couvin et Cerfontaine principalement. Jean-Yves Hubert fait partie d’eux. Aujourd’hui, il a rangé son casque, ses bottes après avoir consacré plus de 20 ans à sauver la population.

« J’ai donné énormément pour les pompiers », explique le citoyen de Cerfontaine. « Et aujourd’hui, on doit être patient, on a déjà été gentil, ça fait trois ans et on ne voit toujours rien venir », déclare-t-il.