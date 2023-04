Procès Pharmaceutica à Liège: la défense d’un prévenu principal conteste sa qualité de dirigeant

Ce prévenu âgé de 47 ans encourt une peine de 15 ans de prison, une amende de 80.000 euros et une confiscation de 4 millions d’euros. Propriétaire d’un manège à Werbomont, il est suspecté d’être un des dirigeants de l’organisation criminelle qui avait installé des laboratoires de transformation et de conditionnement à Ferrières et à Modave. Il avait aussi été confondu au cours de l’enquête par les déclarations de son fils et de sa compagne.

« Il ne donnait pas d’ordres ou d’instructions »

Mais ce prévenu conteste un rôle de dirigeant, tel qu’il a été décrit par le parquet fédéral. «Il avait un rôle central et multitâches, mais il ne donnait pas d’ordres ou d’instructions. Il en recevait et les exécutait», a indiqué Me Ludivine Hanquet.