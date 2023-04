Double meurtre aux étangs de Thieu: Salvatore Fragapane en détention préventive depuis près de trois ans!

Quentin et sa compagne s’y étaient rendus pour pêcher. Ils étaient arrivés en fin de matinée. Le drame était survenu aux alentours de 16h. Plusieurs balles avaient été tirées en direction de la tête des victimes. Peu de temps avant, Jacques Sottiau, le président du club de pêche de truites implanté sur le site, avait entendu Quentin parler avec un homme en Italien. Selon le président du club, le ton était monté. Très vite, il était apparu que le couple avait été victime d’une exécution sommaire. Quentin a été tué alors qu’il se trouvait à genoux…

Le 19 mai prochain, cela fera déjà trois ans que Christel et Quentin, tous deux âgés de 39 ans, ont été tués de plusieurs balles tirées en direction de leur tête alors que le couple pêchait aux étangs de la Renardise à Thieu.

Suite à l’interpellation de six personnes, seul Salvatore F., un quadragénaire louviérois avait été placé sous mandat d’arrêt et inculpé de double meurtre. L’intéressé est connu des autorités judiciaires, notamment pour infractions à la loi sur les armes et tentative de vol avec violence. Lors de son interpellation, il avait reconnu sa présence sur les lieux mais avait nié les faits.