Un nouvel album pour le rappeur seneffois Melfiano: «J’aimerais vivre de la musique tout en gardant mon travail»

Produit de manière instinctive et spontanée, cet album réalisé à l’Urban Day Festival reprend plusieurs chansons de l’artiste sonégien. Parrain de la première édition du festival, l’interprète de « Des Images », nous confie que l’occasion était trop belle pour ne pas la rater : « Plus jeune, j’écoutais énormément le groupe FF qui avait produit un album Live. Pouvoir, moi aussi, réaliser une telle chose était une belle opportunité. »

Disponible en édition limitée, Urban Live a pu recueillir de nombreux retours positifs auprès de la communauté du rappeur : « Les personnes qui me suivent ont très bien aimé l’album. Il ne me reste plus que six exemplaires. », confie-t-il.

Éducateur dans une école, l’artiste souhaite que la musique belge soit davantage reconnue dans le pays : « Contrairement à mes amis français, en Belgique, nous ne pouvons pas profiter pleinement de notre vie d’artiste. C’est pour cela que j’ai un travail sur le côté en tant qu’éducateur », avoue-t-il.

Cependant même s’il aimerait devenir un artiste à temps plein, ce n’est pas pour autant qu’il délaisserait son poste d’éducateur : « J’aimerais vivre de la musique mais aussi garder mon travail. »