La taxe kilométrique pour les poids lourds sera ajustée le 1er juillet

En Flandre et à Bruxelles, il s’agira d’une indexation. En Wallonie, les tarifs ont déjà été indexés le 1er janvier dernier. Les frais kilométriques seront alors adaptés le 1er juillet. Par ailleurs, aucun nouveau péage ne sera ajouté.

Dans le sud du pays, les tarifs seront aussi bien revus à la hausse qu’à la baisse, en fonction des cas. Il s’agira notamment d’une augmentation des prix pour les poids lourds les plus anciens et les plus polluants et de réductions pour les camions les plus respectueux de l’environnement.