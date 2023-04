Philippe Lejeune succède à Paul Furlan à la présidence de la Conférence des Bourgmestres de Charleroi Métropole

Le décès de Paul Furlan, président de la Conférence des Bourgmestres depuis sa création, a bouleversé l’ensemble des acteurs du bassin de vie et bien au-delà. Parmi ses nombreux projets et chantiers, la consolidation de la dynamique supracommunale de Charleroi Métropole était une de ses priorités. Il en a été l’un des principaux moteurs, capable de mobiliser et fédérer l’ensemble des forces vives du territoire, quelles que soient leurs tendances politiques, autour de ce projet commun.

Philippe Lejeune reprend donc le flambeau et assurera la présidence jusqu’à la fin de la mandature actuelle, qui prévoit un renouvellement du Bureau après les élections communales d’octobre 2024. L’ensemble des membres a accueilli avec enthousiasme la prise de fonction du Bourgmestre de Merbes-le-Château.