Les élèves de l’école libre de Rumes remportent le concours L’Or Bleu lancé par Ipalle

À la fois pertinentes, drôles et touchantes, seize vidéos ont été soumises aux suffrages d’un jury composé de Jean-Louis Godet, réalisateur, Xavier Mullier, enseignant retraité, et Nathalie Remy, chargée de communication à Ipalle. Ce sont les classes de 3e et 4e années de l’école libre de Rumes qui ont été désignées lauréates et remportent un séjour en classes vertes !

Dans un scénario original qui nous emmène du JT au « Camping des Rigol’eau », les élèves évoquent non seulement des conseils de préservation de l’or bleu mais dressent en outre un constat d’actualité relatif à la sécheresse… concluant par la seule option possible : « Sauvons l’eau ! ».