«Libération d’Olivier Vandecasteele»: récit d’une journée sous tension

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’information a eu l’effet d’une bombe. Il est 11h ce mercredi quand l’info tombe : Olivier Vandecasteele, ce travailleur humanitaire de 42 ans arrêté le 24 février 2022 à Téhéran et condamné à 40 ans de prison pour « espionnage », pourrait rentrer en Belgique. « L’accord sur le transfèrement de condamnés entre l’Iran et la Belgique a été conclu et finalisé », a indiqué le porte-parole de la justice iranien, Massoud Sétayechi, dans sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran, cité par l’AFP. « Si Dieu le veut, cette action va se dérouler », a-t-il ajouté.

Lire aussi Détention d’Olivier Vandecasteele: la ministre Hadja Lahbib appelle à ne pas céder aux «tentatives de déstabilisation» de l’Iran

Le téléphone chauffe

L’échange de prisonniers impliquerait, comme cela est pressenti depuis des mois, Assadollah Assadi, un diplomate Iranien condamné pour terrorisme et incarcéré en Belgique, que l’Iran aimerait faire revenir au pays.

de videos

Aussitôt, dans les rédactions belges, le téléphone se met à chauffer. Les SMS arrivent en nombre. Mais il faut tenter d’y voir clair avant de se réjouir de ce qui ressemble à une excellente nouvelle, pour le Tournaisien et sa famille surtout. La Belgique retient son souffle.