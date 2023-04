Mercedes Classe E : un peu de classicisme dans ce monde trop moderne

Esthétiquement d’abord, Mercedes ne fait pas la révolution. La ligne générale reste très traditionnelle, bien que légèrement plus profilée qu’avant. Et ce sont surtout les nouvelles optiques avant et arrière qui permettront à l’œil pas trop entraîné de faire la différence entre cette génération et la précédente. Les phares affichent une double courbe dans la partie basse et une signature lumineuse qui lui offre un regard doux, tandis que les feux arrière s’illuminent en dessinant des étoiles à trois branches.

L’étoile est un gimmick qu’on retrouve sur la calandre, et sur les décorations de la planche de bord. Cette dernière présente un nouveau dessin très fluide, avec un écran central de belle taille. Et la bonne nouvelle est que si on coche l’option Hyperscreen (franchement dispensable si vous voulez notre avis), la planche de bord ne prend pas un aspect démesuré comme c’est le cas sur d’autres modèles. Le troisième écran est simplement intégré devant le passager.