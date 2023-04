Voici les raisons pour lesquelles Tottenham est au bord de la crise de nerfs

Sans entraîneur fixe, menacé dans la course à la Ligue des champions et sans certitude sur l’avenir de la star Harry Kane, Tottenham est au bord de la crise avant d’accueillir jeudi un rival direct, Manchester United, pour la 33e journée de Premier League.

Quatre jours après la cuisante gifle reçue dimanche à Newcastle (6-1), une défaite pourrait avoir un effet domino dévastateur. Avec 53 points, les Londoniens ont six longueurs de retard sur Newcastle et les Red Devils, derniers qualifiés virtuels pour la C1, tout en ayant joué respectivement un et deux matches de plus que ces deux équipes.