McLaren 750 S : nouvelle, ou presque

Moins populaire que Ferrari ou Lamborghini, McLaren n’a pourtant absolument rien à leur envier sur le plan de l’excellence technique et de l’expérience de conduite. Mais les ventes de la marque anglaise sont très en-dessous de celles des autres, et il en découle une situation financière quelque peu « sur le fil ». C’est probablement ce qui explique qu’au moment de développer la remplaçante de la 720S, lancée il y a 6 ans, on a joué la prudence. De fait, la 750S n’est pas entièrement nouvelle, puisque seulement 30% de ses éléments diffèrent de ceux de la 720S. Mais McLaren a travaillé là où ça compte vraiment.

Aéro

Par exemple, les modifications (uniquement identifiables par les connaisseurs) apportées au nez, aux flancs et à la poupe ont toutes pour effet d’améliorer les performances aérodynamiques. Dans une voiture de ce calibre, ça n’a rien d’anecdotique. L’intérieur est presque entièrement nouveau. Il a été conçu pour gagner quelques kilos (moins de 1.300 kilos à sec avec toutes les options « light weight »), et améliorer l’ergonomie des systèmes, ce qui n’est pas un luxe dans une McLaren, marque souvent un peu brouillonne en la matière. Et bien sûr, il y a la mécanique. Le V8 biturbo de 4.0 litres envoie donc 750 ch (c’est écrit dessus) et 800 Nm aux seules roues arrière, via une boîte double-embrayage dont les 7 rapports ont été raccourcis pour plus d’agressivité. Résultat : 0-100 km en 2,8 secondes, et 330 km/h. La 750S est immédiatement disponible en coupé et en roadster, pour des tarifs démarrant autour de 300.000€.