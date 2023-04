Cette image vaut 450.000 €

Depuis plus de 10 ans maintenant, cette tradition si passionnelle et esthétique est remplacée chez Ferrari par les boîtes de vitesses automatisées, à la fois plus performantes en conduite sportive, et plus commodes au quotidien pour une grande majorité de la clientèle. Aujourd’hui, il n’est plus possible de commander une Ferrari à boîte manuelle, mais ce n’était pas encore le cas en 2006, quand a été lancée la 599 GTB Fiorano. Haut de gamme de la marque à l’époque, cette sculpturale GT à moteur V12 vous laissait encore le choix. Mais sur quelque 3.500 exemplaires produits, seuls 30 ont été commandés avec boîte manuelle, dont à peine 10 en Europe. C’est dire si une telle 599 est rare.

En vente

C’est l’une de ces raretés que la maison Sotheby’s mettra aux enchères le 20 mai prochain, lors de la vente de Villa Erba (Côme, Italie). Il s’agit d’un modèle de 2009 qui, comme il se doit pour une Ferrari, arbore une peinture rouge et un intérieur en cuir beige. Elle n’affiche que 9.990 km au compteur, mais son atout principal est bien sûr sa rarissime boîte manuelle. Car alors qu’on peut trouver des Ferrari 599 GTB Fiorano aux alentours de 150.000-200.000 euros, celle-ci est estimée entre 600.000 et 650.000 euros. Une petite grille chromée qui fait une énorme différence.