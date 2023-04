La carrière de Dongelberg ne restera pas fermée définitivement: «J’ai besoin d’être rassuré, savoir que l’accès est sécurisé et encadré»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trois décès en quatre ans, c’est la raison qui a motivé Jean-Luc Meurice, bourgmestre de Jodoigne (MR), à interdire l’accès à la carrière de Dongelberg le 21 avril dernier. Cette décision fait suite à la mort accidentelle d’un plongeur par noyade, le 16 avril. « Je trouve que ça fait quand même beaucoup d’accidents en peu de temps et donc je ne veux plus prendre de risque pour l’instant », indique le bourgmestre. L’arrêté est valable jusqu’en juin, et prolongeable. Mais Jean-Luc Meurice ne souhaite pas spécialement que cette fermeture soit définitive.