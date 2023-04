Corinne Masiero au cinéma dans «Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû»: «Me forcer à dire ce que je ne veux pas, c’est non»

Je ne lis pas les scénarios, mais le réal, Guillaume Maidatchevsky, est venu chez moi, à Roubaix, me le raconter. Je l’ai trouvé sympa car il a différents niveaux de lecture. C’est un film familial, mais avec des messages philosophiques sur l’environnement, le comportement humain, avec les animaux, les enfants, la liberté qu’on croit avoir et celle, réelle, qu’on découvre en sortant des normes…

Tout à fait ! On se croit libres, mais on a des chaînes bien dissimulées qui nous tiennent. Il faut parfois un accident pour ouvrir les yeux et, après, il faut le courage de prendre des risques pour les briser. Rroû met sa vie en danger pour sa liberté, il se lance dans l’inconnu, doit dominer sa peur, apprendre à connaître l’autre…

Au début, votre personnage, Madeleine, passe aux yeux de la fillette pour une sorcière recluse dans les bois. Or, elle est juste en avance sur son temps : culture bio, recyclage, autosuffisance !

Beaucoup de gens ont continué à vivre comme ça, dès les années 50. Quand ce sont des femmes, on les traite de sorcières, parce que comme ça, on peut les brûler, même si les bûchers ne sont plus faits avec du bois. Mais si être une sorcière veut dire montrer une autre façon de vivre plus respectueuse de l’environnement, vive les sorciers et les sorcières !

Quand Madeleine dit : « Roule à gauche, c’est une bonne direction ! » On sent que c’est une phrase de vous !

J’ai toujours changé mes dialogues. Quand j’interprète, du moment où on dit « action », pour moi, il y a de l’improvisation. Je m’autorise à faire ça, je n’ai jamais demandé la permission. Il n’y a que trois fois où ce n’est pas passé. Si la personne qui réalise n’en veut pas, je le remets dans ma culotte, c’est pas grave, je m’en fous, c’est pas mon film. Mais me forcer à dire ce que je ne veux pas, c’est non. Mais je préviens chaque fois les réals, et on se met d’accord. Je suppose que si Guillaume est venu me chercher, c’est qu’il voulait quelque chose qui ne soit pas normé, qui gratte, comme mon groupe les Vaginites. Quand ça dérange, c’est bien, ça force à réfléchir.

Comme lorsque vous vous mettez à poil aux César en 2021. Vous créez le malaise, mais vous faites réagir aussi !