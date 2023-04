Soignies lance une carte de fidélité valable sur toute l’entité pour booster le commerce local

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Face aux crises, certains ont baissé les bras. D’ailleurs, dans la région du Centre, l’une des grades batailles des communes est de maintenir ou retrouver un centre-ville attractif.

Depuis quelques années, les initiatives de la Ville de Soignies se multiplient en ce sens. Et ce samedi marquera le début d’une nouvelle : une carte de fidélité valable dans toutes les commerces, les établissements HoReCa et les producteurs de l’entité qui souhaitent participer à l’action, sauf dans les enseignes nationales ou internationales de 400m² et plus.