Bonne nouvelle pour les usagés du Centre de Loisirs de Lodelinsart: bientôt un nouveau revêtement du sol

Une fois les ouvrages réalisés, c’est-à-dire la démolition du sol actuel et de sa sous-structure en bois, de ragréage du béton et de construction d’un nouveau taraflex sur près de 2.000 mètres carrés, les sportifs pourront profiter d’un espace neuf. « C’est un dossier emblématique pour le sport en salle, puisque depuis des années, les nombreuses équipes et l’école de jeune de futsal qui occupent les lieux réclament ces travaux. Je m’y suis attelé dès le début de la mandature et voilà, qu’enfin le dossier abouti », déclare Karim Chaïbaï, échevin des Sports et des Infrastructures sportives à la ville de Charleroi. « Après le revêtement du COS 1, face à la Garenne, c’est un deuxième chantier de ce type qui arrive à bon port. Cette salle avait grand besoin de ce revêtement et je suis heureux de pouvoir atteindre cet objectif pour les clubs et les nombreux usagers qui occupent le Centre de loisirs de Lodelinsart ».