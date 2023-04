Les écoles de devoirs manifestent à Verviers: elles ne veulent pas de la nouvelle réforme

Ce mercredi se tenait une manifestation à Verviers à l’entrée du Crescend’Eau, juste devant la pharmacie. Une trentaine de manifestants criaient des slogans du type « Non, non, non, non à la réforme. »

Elle craint également que l’on retire des fonds aux écoles de devoirs qui en ont bien besoin. « On aide surtout des primo-arrivants. Ce sont des enfants qui ne parlent pas français, dont les parents ne parlent pas non plus. Ils sont en difficultés et n’ont rien d’autre que l’école. On leur permet de découvrir autre chose avec plus de culture, c’est très important pour eux. »