Procès des attentats à Bruxelles: plusieurs commerçants en contact avec les terroristes sont venus témoigner devant la cour

Outre les employés d’un magasin de bricolage, que la présidente a forcés à venir témoigner à la demande du parquet fédéral, se sont notamment présentés un employé d’un restaurant rapide asiatique, une vendeuse d’un magasin d’électronique, celle d’un magasin d’intérieur où les terroristes ont acheté des poubelles et une pharmacienne.

Une vendeuse travaillant dans une boutique d’électronique à Schaerbeek, où Najim Laachraoui a acheté les composants électroniques nécessaires à la fabrication des détonateurs des bombes, a expliqué que ses achats n’avaient rien d’inhabituels. « La vente de boutons poussoirs et fils électriques, c’est tout à fait habituel. Le ticket de caisse que les enquêteurs m’ont présenté était tout à fait normal », a-t-elle estimé.

Une pharmacienne de Schaerbeek a, quant à elle, été interrogée sur les achats effectués par Ibrahim El Bakraoui en mars 2016. Elle s’est rappelée lui avoir vendu une pommade anti-inflammatoire et des pansements destinés à être appliqués sur une brûlure. Selon les déclarations de Mohamed Abrini, un incendie avait eu lieu le 14 mars dans l’appartement de la rue Max Roos, où ont été confectionnés les explosifs. Osama Krayem avait alors été brûlé au visage.

Il s’agissait d’une crème pour des brûlures et non pour lutter contre des champignons, a-t-elle répondu à une question d’un juré. L’accusé suédois avait nié s’être brûlé et assuré que sa blessure avait été causée par « des champignons autour de la bouche ».

Des poubelles métalliques

Une vendeuse du magasin Blokker du centre commercial City 2 est ensuite venue expliquer qu’un des deux frères El Bakraoui était venu acheter des poubelles dans son magasin le 19 mars et qu’il cherchait spécifiquement des modèles métalliques. Il souhaitait également acquérir des valises afin d’y placer les poubelles et la témoin l’a alors conseillé de se rendre chez Sports Direct, un magasin d’articles de sport se trouvant dans le même centre commercial.

Un agent de sécurité du magasin en question a d’ailleurs lui aussi été entendu par la cour et a raconté que son interlocuteur cherchait en effet une valise ou un sac dans lequel il pourrait mettre la poubelle.

Ces deux témoins se sont souvenus d’un client normal, poli et s’exprimant en français.

Avant eux, c’est le collaborateur d’un restaurant rapide thaïlandais se trouvant dans le quartier Stalingrad, près de la gare du Midi, qui avait témoigné. Les frères El Bakraoui étaient des fidèles de l’enseigne, s’est-il souvenu, ajoutant qu’il ne les connaissait cependant pas personnellement. Ils venaient régulièrement y manger, voire y prier dans une partie du restaurant se trouvant au sous-sol et pas toujours utilisée.

À côté du restaurant se trouvait, à l’époque des faits, un phone-shop auquel ont eu recours les terroristes, selon les éléments de l’enquête.

Le témoin a également indiqué qu’il connaissait les frères Farisi, deux accusés qui comparaissent libre à ce procès, car il était originaire, tout comme eux, du quartier anderlechtois du Peterbos. Mais les deux frères ne venaient jamais manger dans le restaurant asiatique, a-t-il ajouté. Une affirmation qui contredit une déclaration précédente de ce collaborateur, a pointé le procureur fédéral Bernard Michel.