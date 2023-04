La nouvelle fonctionnalité de Snapchat qui ne plaît pas du tout aux utilisateurs: «Elle est effrayante»

Pour l’application, il s’agit d’un ami virtuel auprès duquel on peut interagir, poser des questions…

C’est une nouvelle fonctionnalité qui ne plaît pas à ses utilisateurs. Récemment, l’application de messagerie Snapchat a déployé pour ses clients non-premium une intelligence artificielle, sur le principe de ChatGPT, « My AI ». Cette IA peut apporter des réponses à vos questions, même si elles sont parfois inexactes.

Lire aussi Des centaines d’experts appellent à une pause dans l’intelligence artificielle: quels sont les dangers et bienfaits de ces technologies? «La Belgique sera impactée en termes d’emploi»

Pour beaucoup, elle est « flippante », à cause des données auxquelles elle pourrait avoir accès. Selon The Mirror, elle ne pourrait voir que les données auxquelles on lui donne le droit, comme la localisation, mais elle ne peut pas regarder vos stories.