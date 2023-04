Une mère célibataire de 50 ans consacre sa vie à ses chats: «Il m’arrive de me priver de nourriture pour pouvoir les nourrir»

Miari Workman, une mère célibataire de 50 ans, a décidé de tout consacrer à ses chats. Originaire de Cardiff au Pays de Galles, elle s’occupe de cinq chats. Seulement, elle bénéficie d’une allocation pour perte d’autonomie et d’une autre à cause de son trouble déficitaire de l’attention, et ne peut donc pas assurer ses chats.

La nourriture pour ses animaux coûte très cher : « Il m’arrive de me priver de nourriture pour pouvoir nourrir mes chats. Je ne me débarrasserai jamais d’eux, ils sont ma famille », déclare-t-elle. Une boîte de nourriture de 5 livres (5 euros) ne tient qu’une journée.