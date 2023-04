De nouvelles infrastructures de sport en plein air à Merbes-Sainte-Marie

À côté de la salle communale « Le Merbien », un espace sportif en plein air va être installé. « Cette infrastructure sera constituée d’un terrain multisport, d’un module de musculation, de modules de jeux pour les petits et de mobilier urbain comme des bancs, des poubelles… L’accès aux personnes à mobilité réduite sera rendu possible via l’aménagement d’une rampe d’accès créée à cet effet », explique Jean-Philippe Goffin, échevin des Sports. « Deux villages de notre entité sont d’ores et déjà équipés de telles infrastructures. Nous constatons avec plaisir qu’elles sont régulièrement utilisées par des familles, des jeunes, des associations sportives. »

Illustration. - A.P.H.