Alex Muzio, président de l’Union Saint-Gilloise: «Je veux vraiment être champion!»

La parole d’Alex Muzio dans les médias est rare. « Car en Angleterre, ce n’est pas normal que le président d’un club donne beaucoup d’interviews », explique-t-il. « Celui qui le fait est considéré comme quelqu’un qui prend la grosse tête, qui a un gros ego. » Mais alors que l’Union vient de clôturer une incroyable campagne européenne, et s’apprête à entamer ses deuxièmes Champions Playoffs de rang, l’homme fort du club saint-gillois sort de sa réserve habituelle.

Alex Muzio, cette année sera-t-elle la bonne pour l’Union ? Pensez-vous avoir plus de chances d’être champion qu’il y a un an ?

Les gens aiment écrire l’histoire par après (sourire). L’an dernier, on a dit qu’on s’était un peu écroulé en deuxième partie de saison. Mais ce n’est pas vrai. C’est juste que Bruges a été encore plus incroyable que nous. On avait bien commencé les playoffs contre Anderlecht. Puis on avait bien presté également à l’Antwerp, où on avait eu trois grosses occasions dans les dix dernières minutes. Tandis que lors du double affrontement face à Bruges, on avait raté un penalty et eu un but annulé. N’oubliez surtout pas ces choses-là. Aujourd’hui, l’histoire raconte que Bruges avait plus d’expérience. Mais si on avait remporté le titre, cette histoire aurait été écrite bien différemment.