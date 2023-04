L’eau du robinet dans le Brabant wallon est très bonne: l’in BW dévoile ses analyses

« Les échantillons d’eau prélevés sur la zone in BW sont analysés par des laboratoires externes agréés. Les résultats attestent de la très grande qualité de notre eau par rapport aux normes fixées par la législation », indique-t-elle. « Pour 2022, notre taux de conformité aux analyses impératives est de 99,6 % et notre taux de conformité aux analyses indicatives est de 98,6 % ».

L’eau du robinet en Brabant wallon peut donc être consommée sans crainte et sans modération, puisque la concentration en produits toxiques (tels que les pesticides) est réellement infime par rapport aux autres aliments consommés au quotidien. Et bientôt, la qualité de l’eau sera encore meilleure, puisque les normes imposées à l’in BW seront plus strictes.