Elles prennent des anti-allergiques pour grossir, attention à cette mode dangereuse

Sur TikTok, le hashtag #periactin cumule 135.000 vues au 20 avril.

Capture d'écran de TikTok le 21 avril

Une autre tiktokeuse explique s'être trouvée dans "une situation critique", où elle "ne mangeait plus du tout", mais ne trouvant pas d'aide auprès de son médecin traitant qui ne lui aurait proposé que du fenugrec (une plante riche en fibres), elle est "tombée sur un forum avec des filles" parlant de Periactine.

"J'ai fait confiance aux filles je suis même pas allée voir mon médecin traitant, je l’ai essayé", explique-t-elle, ajoutant: "Moi qui mangeais plus, maintenant j'ai tout le temps faim, même dans mon lit je mange".

Periactine, un anti-allergique très ancien...

La Periactine (archive) est un très vieux médicament, commercialisé dès les années 60, à base de cyproheptadine, une molécule aux effets orexigènes (qui font prendre du poids). Mais son indication a changé au fil du temps...

Marie Tardieu, cheffe du pole médicaments en allergologie de l'ANSM (agence française du médicament, lien archivé ici), a expliqué à l'AFP le 31 mars que la cyproheptadine, un anti-histaminique utilisé pour soigner les symptômes allergiques comme le rhume des foins, avait obtenu en 1961 un "visa", donc une autorisation de vente, dans l'anorexie.

"Il y a eu une indication pour la ‘stimulation de l’appétit chez les malades présentant une diminution de l’appétit accompagnée d’une perte de poids’ jusqu’en 1994, qui a été retirée", abonde lors d'un entretien à l'AFP le 31 mars le docteur Laurent Chouchana, en charge de la pharmacovigilance du produit. Cette indication de l'anti-allergique visait à traiter "des signes associés à une maladie et pas chez des personnes en bonne santé", insiste le Dr Chouchana.

Des études cliniques "pas très robustes" dans cette indication pour démontrer l'effet de la prise de poids et prouver une bonne balance bénéfice/risques ont conduit les autorités sanitaires à cesser de recommander la cyproheptadine pour cet usage, en France, puis au Canada et aux Etats-Unis, explique M. Chouchana.

Dans le Vidal, la notion de "prise de poids" retirée en 1994 comme indication thérapeutique, apparaît depuis 2000 comme un effet indésirable du médicament.

Capture d'écran du site du Vidal faite le 26 avril

...détourné de son usage pour prendre du poids

Alors que la Periactine n'est plus presque plus prescrit comme anti-histaminique, car dépassé par des molécules bien plus performantes, le pharmacologiste qui travaille aussi au sein de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique (archive)a vu apparaître, sur Twitter, "des gens qui nous signalaient l’utilisation de cette molécule par d’autres internautes pour perdre du poids".

En faisant quelques recherches sur les réseaux sociaux, le Dr Chouchana découvre "tout l’iceberg : TikTok, YouTube, avec des apprentis sorciers qui faisaient des prescriptions médicales incroyables, dans le but de ressembler à Kim Kardashian, à la limite de l’exercice illégal de la médecine".

Les Centres de pharmacovigilance (archive), explique-t-il, qui veillent à l'innocuité des produits de santé, sont aussi habitués à surveiller de près le mésusage des médicaments, et particulièrement de ceux ayant une incidence sur le poids, comme l'Ozempic, un antidiabétique utilisé par des personnes non-diabétiques pour perdre des kilos rapidement.

Fin mars, la SFPT a publié un communiqué (archive) pour alerter sur cette tendance dangereuse avec la Periactine.

Une somnolence parfois intense

Dans le cas de la Periactine, les effets secondaires sont particulièrement inquiétants. La notice Vidal du médicament met par exemple en garde contre des risques de "glaucome aigu", mais aussi contre "une somnolence, parfois intense chez certaines personnes" qui peut "être augmentée par la prise d'alcool ou d'autres médicaments sédatifs".

"C’est une vieille molécule donc ses effets indésirables sont bien connus", résume le Dr Chouchana, énumérant "des convulsions, des hallucinations, et la plupart du temps des somnolences qui peuvent entraîner des chutes, mais il y a aussi des effets plus graves comme des problèmes hépatiques, sanguins, cardiaques, notamment s’il y a du surdosage".

"Le problème avec le mésusage", relève M. Chouchana, "c’est que le médecin ne va pas forcément pouvoir faire le lien entre ces effets indésirables et le médicament, car sa prise est souvent cachée".

Le médecin s'inquiète notamment des "doses proposées dans les vidéos sur internet", souvent bien supérieures à la posologie conseillée pour l'anti-histaminique.

Les effets secondaires sont d'ailleurs bien observés et rapportés par les internautes: "vous verrez ça marche vite et ça fait dormir de fou", écrit une tiktokeuse en légende de sa vidéo. Une autre écrit: "grâce à ce médicament j’ai pris 15 kilos mais j’ai fais [sic] que dormir".

Les commentaires copiés dans l'image ci-dessous témoignent d'effets très lourds sur le sommeil.

Capture d'écran TikTok faite le 23 avril

Pour le Dr Chouchana, "ce n’est jamais bon de médicaliser une prise ou une perte de poids, sauf dans quelques cas liés à une obésité sévère etc". "Tous les médicaments comportent des risques et ne doivent pas être pris en dehors de leur indication de tout cadre médical", rappelle-t-il.

D'autant que, comme en témoignent des internautes, les effets sur la prise de poids stoppent dès l'arrêt du médicament. Et, plus fâcheux selon les "testeuses": les kilos ne vont pas forcément se loger aux endroits voulus...

Un mésusage apparu en Afrique plusieurs décennies auparavant

Parmi les vidéos vantant la Periactine pour prendre du poids, beaucoup viennent d'influenceuses ou internautes africaines, notamment sur YouTube.

En Afrique effectivement, le mésusage de la cyproheptadine date de bien avant l'avènement des réseaux sociaux, et est documenté depuis les années 2000.

Une étude (archive) sur la population de Kinshasa (République Démocratique du Congo) en 2011 a montré untaux de mésusage de ce médicament pour prendre du poids de plus de 70%, en grande majorité des jeunes femmes, dans un pays où les canons de beauté mettent en avant les femmes voluptueuses.

En plus des effets secondaires mentionnés plus haut, l'étude a montré un autre risque encouru par les amateurs de cyproheptadine: l'obésité, d'autant que la moitié des participants prenait la molécule pendant plus d'un an et déclarait la compléter avec de la dexaméthasone, un corticoïde également pris pour prendre du poids.

Sur les réseaux, les femmes africaines vantent aussi souvent un autre produit, illégal en France mais qu'on trouve en quelques clics sur internet, l'apétamine. "Ayez le corps dont vous rêvez avec APETAMIN", promet ainsi un site de vente en ligne, assurant que "l’Apétamin est un moyen simple et éfficace pour augmenter sa masse corporelle ainsi que ses rondeurs de façon graduelle et mesurée".

Dans leur profil sur YouTube notamment, certaines internautes glissent des liens promotionnels pour des produits comme l'Apétamine.

Capture d'écran de YouTube faite le 23 avril

L'Apétamine, vendue comme un complément alimentaire, contient un certain nombre de vitamines mais aussi de la cyproheptadine, le principe actif de Periactine.

Pour le docteur Chouchana c'est un produit particulièrement dangereux "car il contient un médicament mais n'est pas vendu, donc contrôlé comme tel, on ne sait pas ce qu'il y a dedans".

En avril 2021, le NHS britannique (le système de santé) a mis en garde contre ce produit également interdit au Royaume-Uni et demandé dans une lettre à Instagram (archive) de veiller à interdire sa publicité.

Dans des pays comme le Royaume-Uni ou les Etats-Unis où la Periactine n'est disponible que sur ordonnance, l'Apétamine constitue une alternative illégale mais facile d'accès.

En France, un phénomène sous surveillance

En France au contraire, la Periactine est accessible très facilement, sans ordonnance et pour un prix très modique, à moins de 10 euros la boîte, même si elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale du fait de son faible bénéfice thérapeutique.

Difficile dans ces conditions d'évaluer l'ampleur du mésusage: "il est compliqué de faire la différence entre quelqu’un qui prend cela pour une prise de poids et quelqu'un qui veut traiter une allergie", explique à l'AFP Marie Tardieu, de l'ANSM, mettant en avant "le rôle de conseil du pharmacien".

Avertie par la SFPT, l'ANSM a d'ailleurs elle-même prévenu les pharmaciens des risques liés à une mauvaise utilisation de l'anti-histaminique en janvier 2022 (archive), leur demandant "lors de la délivrance de ce médicament", de "rappeler aux patients les risques liés à son utilisation, ainsi que son indication approuvée, pour laquelle le rapport bénéfice/risque a été évalué". L'ANSM a aussi invité les pharmaciens à "déclarer tout usage non conforme que vous pourriez observer".

Du côté des pharmaciens, Pierre-Olivier Variot, qui dirige le syndicat Uspo, a confié à l'AFP le 29 mars n'avoir "pas vendu une boîte" de Periactine depuis "bien longtemps", assurant que dans l'allergie, "on a des spécialités beaucoup plus efficaces". Mais il est aussi très facile de se procurer Periactine sur des sites de pharmacie en ligne.

Du fait de son obsolescence dans l'allergie, une augmentation de ses ventes traduirait donc un mésusage, conviennent tous les experts interrogés par l'AFP. Mais au 23 avril, l'ANSM n'était pas encore en mesure de fournir à l'AFP des données chiffrées sur les ventes.

Le laboratoire italien Teofarma, qui commercialise la Periactine, n'a quant à lui pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

La SFPT, elle, assure dans son communiqué fin mars que malgré l'alerte de l'ANSM en 2022, "Des cas de mésusage de la cyproheptadine perdurent néanmoins et ont été signalés aux Centres Régionaux de Pharmacovigilance (CRPV) en 2023".

Pour la société de pharmacologie, "le rapport bénéfices risques de la cyproheptadine devrait être réévalué en vue du retrait de son autorisation de mise sur le marché ou au minimum de son inscription sur une liste à prescription obligatoire".